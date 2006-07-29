Ехануров: ситуация с подписанием Универсала сложная

Ситуация с подписанием Универсала пока является сложной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ сказал журналистам, комментируя ход согласования текста Универсала, во время пребывания в с. Большая Александровка Бориспольского р-на Киевской обл.

«Пока ситуация является сложной», - сказал премьер.

В частности, по словам Ю.ЕХАНУРОВА, главными вопросами, которые возникают в ходе согласования текста Универсала, являются: признание территориальной целостности Украины и отказ от идеи федерализма, вопрос признания статуса русского языка как государственного, вопроса выполнения Украиной договоренностей в рамках программ сотрудничества с НАТО, а также вопрос реализации положений двустороннего договора между Украиной и РФ о зоне свободной торговли без исключений и ограничений в рамках ЕЭП.

В частности, комментируя спорный вопрос относительно статуса украинского языка, Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что этот вопрос регулируется сугубо Конституцией. При этом он отметил, что проблема с русским языком в Украине являются надуманной. «Я считаю, что тема относительно статуса русского языка надуманная, поскольку нет проблемы», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Кроме того, комментируя вопрос относительно сотрудничества Украины с НАТО, Ю.ЕХАНУРОВ привел пример РФ, которая сотрудничает во многих программах с НАТО, что не вызывает никакого возмущения российских граждан.

Вместе с тем, премьер-министр отметил, что работа над согласованием текста Универсала должна быть продолжена. «Очень хотелось бы, чтобы было понимание, что речь идет не о бумажке, а речь идет о публичном признании Конституции», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ, отметив при этом, что за последнюю ночь возникли определенные сомнения относительно чувства уважения к Конституции у определенных политических сил.

Ю.ЕХАНУРОВ также отметил, что в ходе согласования текста Универсала вопрос кандидатуры на должность премьер-министра Украины не обсуждался.

В этом контексте он также отметил, что в рамках «круглого стола» речь не идет о создании коалиции, а «речь идет о согласии украинцев, какую Украину мы строим».

Как сообщал УНИАН, в ночь с пятницы на субботу в ходе заседания "круглого стола" в Секретариате Президента главе государства и лидерам политических сил так и не удалось подписать Универсал национального единства.