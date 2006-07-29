Сегодня снова ожидается подписание Универсала национального единства

Сегодня на встрече в Секретариате Президента ожидается подписание Универсала национального единства.

Как сообщал УНИАН, участники “круглого стола” национального примирения не смогли подписать Универсал национального единства несмотря на то, что его обсуждение длилось непрерывно 10 часов.

Участники “круглого стола” собрались в Секретариате Президента в 18.00 28 июля, и начали согласование текста документу в закрытом режиме.

Около 22.00 Секретариат президента покинула лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, которая еще 27 июля заявила об отказе ставить подпись под Универсалом.

Приблизительно с этого времени переговоры продолжались в формате “тройки” с участием Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, спикера Верховной Рады Александра МОРОЗА и лидера Партии Регионов Виктора ЯНУКОВЧИА.

Лидер Коммунистической партии Петр СИМОНЕНКО провел эти 6 часов (с 22.00 до 4.00 – УНИАН) на одиночестве в зале, где был расположен “круглый стол”. Переговоры же “тройки” проходили в Розовом зале.

Около 24.00 П.СИМОНЕНКО вышел к журналистам, и сообщил, что к 23.45 был подготовлен уже 3-й вариант Универсала, которой практически, за исключением некоторых редакционных правок, не отличался от первого варианта. При этом лидер КПУ отметил, что он продолжает не соглашаться с 9-ю пунктами этого документа и оставляет за собой право подписать его с оговорками относительно некоторых пунктов. На вопрос, когда можно ожидать завершения переговоров, П.СИМОНЕНКО сказал: “В стране бардак, что вы от меня хотите?”.

В 1.45 появилась информация о завершении переговоров. К журналистам вышел П.СИМОНЕНКО, которой собирался покинуть помещение Секретариата и заявил, что, по его убеждению, Президент Украины занял позицию одной политической силы, и именно поэтому, переговоры проходят без участия коммунистов.

Однако, после этого по видео трансляции на монитор пресс-центра из зала, где расположен “круглый стол” было видно, как в зале появились представители службы протокола Президента, которые начали снова проверять микрофоны, и раскладывать бумажки и ручки. Во время этого процесса, в 2.00, к журналистам вышла пресс-секретарь президента Украины Ирина ГЕРАЩЕНКО, которая сообщила, что задержка в переговорах объясняется просьбой Президента подписать документ “сегодня”.

Она подтвердила, что переговоры в розовом зале проходили в формате “тройки”, к которой время от времени присоединялся лидер фракции “Наша Украина” Роман БЕССМЕРТНЫЙ, и некоторые другие представители фракций, однако она не уточнила, кто именно.

По словам И.ГЕРАЩЕНКО, среди проблемных оставались три вопроса: вопрос федерализма, языка и вступления в НАТО.

В 3.50 переговоры завершились. Как сообщила журналистам И.ГЕРАЩЕНКО, текст универсала уже окончательно согласован, однако лидеры Партии регионов и Социалистической партии попросили время на согласование его с руководящими силами своих партий.

Таким образом, в переговорах, которые полностью проходили в закрытом режиме, был объявлен перерыв.