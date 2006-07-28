В Секретариате Президента продолжаются переговоры лидеров политических партий, представленных в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, на этот час нет никаких официальных сообщений относительно возможного времени завершения переговорного процесса.

В зале пресс-центра Секретариата Президента идет видеотрансляция из зала приемов, в котором будет проходить круглый стол. Время от времени в кадре появляются представители отдельных политических сил, однако потом опять расходятся.