В Секретариате Президента продолжаются переговоры
23:51, 28 июля 2006Политика
784
Но в зале приемов никого нет
В Секретариате Президента продолжаются переговоры лидеров политических партий, представленных в парламенте.
Как передает корреспондент УНИАН, на этот час нет никаких официальных сообщений относительно возможного времени завершения переговорного процесса.
В зале пресс-центра Секретариата Президента идет видеотрансляция из зала приемов, в котором будет проходить круглый стол. Время от времени в кадре появляются представители отдельных политических сил, однако потом опять расходятся.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter