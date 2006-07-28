Президент и участники круглого стола согласовали текст Универсала

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и участники круглого стола согласовали текст Универсала национального единства

Об этом РБК-Украина сообщил народный депутат от Социалистической партии Украины Иван БОКИЙ.

По его словам, документ готовы скрепить подписями Президент, спикер, а также председатели четырех парламентских фракций, кроме Блока Юлии Тимошенко.