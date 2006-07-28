Президент и участники круглого стола согласовали текст Универсала
23:48, 28 июля 2006Политика
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Версия от Ивана Бокого
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и участники круглого стола согласовали текст Универсала национального единства
Об этом РБК-Украина сообщил народный депутат от Социалистической партии Украины Иван БОКИЙ.
По его словам, документ готовы скрепить подписями Президент, спикер, а также председатели четырех парламентских фракций, кроме Блока Юлии Тимошенко.
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