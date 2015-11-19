СМИ: Украина просит Интерпол объявить "Моторолу" в розыск

Об этом Украинской правде сообщили источники в правоохранительных органах

"Украинское бюро Интерпола направило материалы на Моторолу", - сообщил собеседник.

По его словам, документы были отправлены примерно неделю назад. Пока неизвестно, объявили ли его в розыск.

Напомним, россиянин Арсений Павлов по прозвищу "Моторола" ранее заявлял, что расстрелял 15 украинских военнопленных. Об этом он сказал в телефонном разговоре с Kyiv Post, комментируя информацию, что его обвиняют в убийстве "киборга" Игоря Брановицького.

"Мне по*** в чем меня обвиняют. Я 15 пленных расстрелял. Мне все по***. Без комментариев. Хочу убиваю, хочу - нет", - заявил он.

В Amnesty International ранее заявляли, что есть минимум пять свидетелей того, как Моторола убил пленного защитника донецкого аэропорта Игоря Брановицького. Моторола сказал, что «поможет» избитому Брановицькому, – и дважды выстрелил ему в голову.