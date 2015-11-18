СБУ заблокировала незаконную добычу гипса возле Соледара (видео)

Как сообщает пресс-центр СБУ, при выезде из карьера, где добывался гипс, правоохранители задержали четыре грузовика с 24 тоннами "готовой продукции".

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Также обнаружены крупногабаритные грузовики, которые ждали загрузки, и другая вспомогательная техника, которая использовалась для незаконной предпринимательской деятельности.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.