СБУ заблокировала незаконную добычу гипса возле Соледара (видео)
16:16, 18 ноября 2015Политика
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Вблизи города Соледар Донецкой области Служба безопасности Украины совместно с полицией разоблачила местных предпринимателей, которые без соответствующих разрешений и лицензий организовали незаконную добычу полезных ископаемых в промышленных масштабах.
СБУ заблокировала добычу гипса около Соледара / youtube.com
Как сообщает пресс-центр СБУ, при выезде из карьера, где добывался гипс, правоохранители задержали четыре грузовика с 24 тоннами "готовой продукции".
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Также обнаружены крупногабаритные грузовики, которые ждали загрузки, и другая вспомогательная техника, которая использовалась для незаконной предпринимательской деятельности.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
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