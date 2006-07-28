Янукович в отличие от Тимошенко знает украинский ”на отлично”

Бывшая пресс-секретарь Виктора Януковича, член Партии регионов Анна Герман считает, что лидер партии Янукович говорит по-украински “на пятерку”, сообщает газета “Сегодня” за 28 июля 2006 года. По словам соратника лидера, несмотря на то, что он происходит из русскоязычной среды, как и лидер БЮТ Юлия Тимошенко, – у него “совсем нет акцента”, в отличие от Тимошенко. Правда, иногда он неправильно расставляет ударения, говорит Герман. Но это, по ее мнению, “на оценку не влияет.”

Герман рассказала, что учить украинский Янукович начал, “когда понял что станет премьером, а через три месяца после назначения уже вполне достаточно ею общался.” Герман вспоминает, что всегда давала Януковичу материалы на украинском языке, за исключением предвыборных, “поскольку ему приходилось выступать на Юго-Востоке.”

Как сообщает газета “Сегодня”, у Януковича и Николая Азарова была одна учительница украинского языка, киевлянка по фамилии Шевченко. Однако Азарову так и не удалось выучить «мову».