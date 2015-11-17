Суд перенес рассмотрение жалобы на решение о домашнем аресте Корбана на 1 декабря

Апелляционный суд Киева перенес на 1 декабря рассмотрение жалобы Генеральной прокуратуры Украины на решение Печерского райсуда Киева о домашнем аресте лидера партии «УКРОП» Геннадия Корбана.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял судья Вячеслав Дзюбин.

В начале заседания суда сторона обвинения добавила к своей жалобе дополнительные материалы.

В свою очередь, адвокаты Корбана Алексей Шевчук и Оксана Томчук заявили, что им необходимо время для изучения приложенных материалов прокуратуры для формирования и согласования позиций.

1 декабря заседание суда начнется в 11.45.

Как сообщал УНИАН, Корбан был задержан 31 октября в Днепропетровске. Впоследствии силовики перевезли его в Киев.

Печерский райсуд Киева вынес решение о домашнем аресте Корбана на два месяца - по 31 декабря 2015 года включительно. В постановлении определено, что Корбан должен носить электронное средство контроля.

Решение Печерского райсуда обжаловали и защитники Корбана, и Генпрокуратура.

Защита считает избранную судом меру пресечения незаконной и необоснованной, а прокуратура добивается ареста Корбана.