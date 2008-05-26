Третьяков уверен, что киевские выборов не развалят демкоалицию

Народный депутат от блока «Наша Украина – Народная самооборона» Александр ТРЕТЬЯКОВ уверен, что результаты киевских выборов не повлекут за собой «развала» демократической коалиции в парламенте.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Интер», реагируя на высказывания Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, Василия ГОРБАЛЯ и других участников программы о неизбежном распаде коалиции.

А.ТРЕТЬЯКОВ напомнил, что на этой неделе коалиция начала слажено голосовать в парламенте. «Эта тенденция будет оставаться и дальше. Когда мы говорим о том, что выборы в Киеве повлияют на демократическую коалицию в парламенте это нонсенс. Она была, есть и будет!», - уверен депутат.

В тоже время, он считает, что сегодняшние выборы являются «холодным душем» для лидеров политических сил, входящих в коалицию. «Потому что они (результаты выборов – УНИАН) катастрофичны, к сожалению, и для НУ-НС и для БЮТ», -сказал он.