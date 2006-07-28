1 августа в Украине будет новый премьер и правительство

Член Политсовета Партии регионов, народный депутат Тарас ЧОРНОВИЛ прогнозирует избрание премьера и формирование правительства во вторник, 1 августа.

Об этом сообщает официальный сайт Партии регионов.

«Я думаю, что Универсал национального единства будет подписан сегодня, парламентское большинство доукомплектовано за пару дней, 1 августа, во вторник будет избран премьер-министр и в этот же день на вечернем заседании Верховной Рады сформирован состав правительства», – сказал Т.ЧОРНОВИЛ.

Он считает, что «все закончится во вторник, самое позднее - в среду. Я считаю, что 2 августа мы проведем торжественное заседание (парламента), посвященное закрытию сессии. И все смогут немного отдохнуть, а правительство начнет работать».

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР приняла решение не идти на каникулы до формирования Кабинета Министров Украины.