Партия регионов настроена на максимальный компромисс

Сегодня на своем заседании политсовет Партии регионов еще раз подтвердил готовность идти на компромиссы для единения Украины.

Об этом УНИАН сообщил член политсовета Михаил ЧЕЧЕТОВ.

«Позиция не изменилась, мы настроены на максимальный компромисс и во главу угла ставим единство Украины», - сказал он.

М.ЧЕЧЕТОВ также подтвердил готовность объединить нынешнюю коалицию в парламенте с блоком «Наша Украина».

Говоря о подготовке Универсала национального единства, М.ЧЕЧЕТОВ отметил, что работа над ним завершается и к 18 часам, согласованный проект будет готов к утверждению участниками круглого стола национального примирения.