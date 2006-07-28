Луценко договорился с СБУ контролировать взятки депутатов

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что МВД и СБУ договорились провести проверку информации о возможных подкупах народных депутатов.

Об этом он сказал в интервью газете "Україна молода", опубликованному 28 июля 2006 года в № 136 (2923), отвечая на вопрос, который касался заявления депутат из фракции БЮТ Олега ЛЯШКО о наличии у него записей телефонных разговоров, которые подтверждают факт подкупа председателя Верховной Рады Украины и лидера СПУ Александра МОРОЗА членом Партии регионов Андреем КЛЮЕВЫМ.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, ему "больно, ... что СПУ сегодня радикально изменилась". При этом министр отметил, что надо "благодарить Бога, что представление направлено не в МВД, а в ГПУ и СБУ, поскольку это их компетенция, и я первый заинтересованный в объективном расследовании".

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО считает, что "единственная проблема — информацию о подкупе озвучил ЛЯШКО, а для меня он является журналистом, который не «гнушается» распространением неправдивых данных". "С другой стороны, слухи о невероятных суммах взяток в нынешнем парламенте становятся все громче. Мы обсудили сегодня с председателем СБУ, господином ДРИЖЧАНЫМ, вероятные направления проверки не только этой, но и многих других информаций. Не буду разглашать наши намерения, но в данном случае речь идет о профессиональной проверке вероятного материального поощрения депутатов за то или другое голосование или позицию", - добавил министр.

При этом Ю.ЛУЦЕНКО заметил, что речь идет "не только о скандале со спикером, но и о других подозрениях". "А вообще, - продолжил он, - если БЮТ имеет доказательства, их надо передать в СБУ и Генпрокуратуру. Поскольку боюсь, что политики опять обливают друг друга дерьмом, и люди перестанут реагировать даже на такие серьезные обвинения. Боюсь, что в гонке за больший кусок дерьма, брошенного в оппонента, дойдет до того, что веры не будет никому. А это серьезно, поскольку тогда политики перестанут бояться общественного контроля. Если пять раз кричать «волки!», то, в конце концов, они съедят отару, и никто даже не среагирует. А кричать надо только тогда, когда волк ел, и есть доказательства, что это был он, а не мыши".