Все избирательные участки открыты и работают в штатном режиме - ЦИК

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Центральной избирательной комиссии Украины.

Информацию о работе всех избирательных участков ЦИК получает согласно соответствующему постановлению от 22 октября 2015 года № 493.

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«Сейчас все органы ведения Государственного реестра избирателей в регионах Украины вовремя подали в Центральную избирательную комиссию сведения об открытии указанных избирательных участков и начале голосования на них. Чрезвычайных происшествий, препятствующих проведению голосования на избирательных участках, не зафиксировано», - отметили в ЦИК.

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Как сообщал УНИАН, в Украине сегодня избирают во втором туре городских голов в 29 городах.

В Украине впервые за время независимости выборы мэров городов с численностью избирателей более 90 тысяч человек проводятся в два тура.

Официальные результаты второго тура выборов должны установить не позже 20 ноября.

Законом не предусмотрен порог явки на местных выборах, поэтому они будут признаны состоявшимися, независимо от того, сколько избирателей примут участие в голосовании.