В Украине стартовал второй тур местных выборов

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте Центральной избирательной комиссии, в частности, состоится второй тур выборов городского головы в Киеве и еще 28 городах Украины (18 областных центрах и 10 городах областного значения).

Так, сегодня избирают городских председателей: Винницы, Луцка, Днепропетровска, а также Днепродзержинска, Кривого Рога, Никополя и Павлограда Днепропетровской области, Краматорска Донецкой области, Житомира, Ужгорода, Запорожья, а также Бердянска и Мелитополя Запорожской области, Ивано-Франковска, Белой Церкви Киевской области, Кировограда, Северодонецка Луганской области, Львова, Николаева, Полтавы и Кременчуга Полтавской области, Ровно, Сум, Херсона, Хмельницкого, Черкасс, Черновцов, Чернигова.

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Во второй тур выборов мэров прошли: 13 самовыдвиженцев, 12 кандидатов партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность», по 5 - партий Всеукраинское объединение "Батькивщина", «Украинское объединение патриотов «УКРОП» и "Оппозиционный блок", 4 - партии "Объединение "Самопомощь", партия Всеукраинское объединение "Свобода" имеет 3 кандидата, партия "Наш край" - 2, а также по одному выдвиженцу - партия "Видродження", Партия вольных демократов, партия "Совесть Украины", партия "Всеукраинское объединение "Общественный контроль", партии "Рядом", Партии решительных граждан, партия "Винницкая европейская стратегия", партия "Воля народа" и партия "Родной город".

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Справка УНИАН. Выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов состоялись 25 октября 2015 года.

Избранным на выборах сельских, поселковых, городских голов считается тот кандидат, который набрал большинство голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В то же время, в городах, количество избирателей в которых превышает 90 тыс., кандидат для победы должен набрать более 50% голосов избирателей. Если ни один из претендентов не набирает такого количества голосов при первом голосовании, то назначается второй тур выборов, в котором принимают участие два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов.

По данным ЦИК, в целом в Украине, за исключением оккупированных территорий, насчитывается 35 городов с количеством избирателей более 90 тыс.