Публикация СМИ записей участников выборов в соцсетях в "день тишины" является нарушением - Княжицкий

Об этом он сказал в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос относительно публикации в "день тишины" каналом "Интер", сайтом "Подробности" поста в Facebook кандидата в мэры Днепропетровска, народного депутата от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула.

"Если средство массовой информации публикует заявления одного из кандидатов в то время, когда они могут быть восприняты или использованы как реклама кандидата, - очевидно, это нарушение", - сказал Княжицкий.

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Он отметил, что "Facebook - это личное заявление, это все равно, что показать интервью, взять интервью или дать выступить этому человеку".

"Очевидно, это, с моей точки зрения, является нарушением", - сказал депутат.

Он отметил, что Facebook - социальная сеть, но когда средство массовой информации в "день тишины" использует посты из него, то "очевидно, это нарушение".

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Княжицкий отметил, что ответственность за такое нарушение зависит от того, повлияет ли оно на результаты голосования, и подаст ли один из кандидатов или какой-либо другой субъект в суд, а также заметит ли это прокуратура, или какие-то другие соответствующие органы, которые должны следить за тем, чтобы исполнялось законодательство.