Янукович встретился с заместителем госсекретаря США

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ встретился со вторым заместителем Государственного секретаря США Дэвидом КРАМЕРОМ.

Об этом сообщает Персональный информационный сервер лидера Партии регионов.

Во время встречи была обсуждена политическая ситуация, сложившаяся в Украине, пути ее решения и стабилизации в обществе. Кроме того, речь шла о перспективах привлечения иностранных инвестиций в Украину, развитии экономических отношений между Украиной, Европой и Российской Федерацией.

Д.КРАМЕР и В.ЯНУКОВИЧ также обсудили пути углубления украинско-американских отношений.