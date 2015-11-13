Корбан считает, что его похищением руководил Павел Демчина – "смотрящий" от Игоря Кононенко

«Я знаю, что за несколько недель до того, как меня похитила СБУ, к Трепаку (Виктор Трепак, первый замглавы СБУ. – УКРОП) явился его коллега Павел Демчина (первый заместитель начальника ГУ по борьбе с коррупцией и преступностью СБУ. – УКРОП). Этот негодяй представился «смотрящим» от нардепа Игоря Кононенко и генпрокурора Шокина. И объяснил Трепаку, что необходимо провести нехитрую спецоперацию, чтобы похитить и арестовать Корбана, то есть меня», – написал Геннадий Корбан на своей странице в Facebook.

По словам Корбана, Трепак отказался исполнять приказ, указав Демчине на дверь. «И напомнив, что он – офицер и поэтому не потерпит никаких «смотрящих». Я лично не знаком с этим человеком. Знаю только, что он является ставленником Грицака. Именно Трепак взял «бриллиантовых»прокуроров. Что произошло дальше – всем известно. Вот так смотрящие делают карьеру», – резюмирует Корбан.

Напомним, вчера в СМИ появилась информация о том, что Виктор Трепак подал в отставку, однако вскоре СБУ ее опровергла.