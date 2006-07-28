Рабочая группа завершила работу над Универсалом

Заседание рабочей группы по подготовке Универсала национального единства завершено.

Об этом сообщил лидер фракции СПУ Василий Цушко.

По его словам, несогласованной осталась только формулировка вопроса относительно НАТО.

"Найдем общий язык по НАТО, будет согласованно весь текст", - сказал Цушко.

"Мы прошли по языкам, и вопрос снят. Все согласились с записью в Конституции, что является государственный украинский язык и защита русского и других языков. Мы нашли общий язык в вопросах религии", - добавил он.

Цушко также отметил, что предложение СПУ относительно отказа от ревизии конституционной реформы "прошло".

По его словами, формулировка уже согласована и звучит так: "Опираясь на установленную действующей Конституцией организацию государственной власти, продолжить усовершенствование конституционного регулирования общественных отношений в Украине".

"То есть все признают, что действует конституционная реформа. Она признается, но ее следует усовершенствовать", - добавил член СПУ.

Он также отметил, что вопрос о коалиции в этом документе не рассматривается, но "если будет расширенная коалиция, то она берет на себя обязанности его (документ) выполнять".

На вопрос, подпишет ли этот документ фракция коммунистов, он отметил, что участники рабочей группы отправились к своим лидерам для того, чтобы обсудить с ними документ.

"Если сейчас согласится руководство Компартии, тогда подпишут", - добавил Цушко.

На вопрос, будет ли свидетельствовать подписание этого универсала о создании новой коалиции, Цушко ответил: "Никто не скрывает, что после подписания универсала следующая тема – это расширение коалиции".

Украинская правда