Где можно обменять партбилет на сахар
13:48, 28 июля 2006Политика
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Обмену подлежат членские билеты всех партий
Сегодня Волынская областная организация Всеукраинского общественного объединения «Антикриминальный выбор» возле гипермаркета «Там-Там» устроила «приемный пункт обмена».
Там каждый, кто сдаст один партийный билет, получит килограмм сахара, сообщили УНИАН в пресс-службе ВГО «Антикриминальный выбор».
Как отметили в пресс-службе, обмену подлежат членские билеты всех партий. Акция будет проходить на протяжении 28-30 июля с 10.00 до 15.00.
Как сообщал УНИАН, такая же акция проводилась “Антикриминальным выбором” в Ривном на прошлой неделе. Во время ее проведения граждане обменяли свои партбилеты на билеты в театр, музей, зоопарк, сауну и тому подобное. Всего обменяли 10 билетов.
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