Где можно обменять партбилет на сахар

Сегодня Волынская областная организация Всеукраинского общественного объединения «Антикриминальный выбор» возле гипермаркета «Там-Там» устроила «приемный пункт обмена».

Там каждый, кто сдаст один партийный билет, получит килограмм сахара, сообщили УНИАН в пресс-службе ВГО «Антикриминальный выбор».

Как отметили в пресс-службе, обмену подлежат членские билеты всех партий. Акция будет проходить на протяжении 28-30 июля с 10.00 до 15.00.

Как сообщал УНИАН, такая же акция проводилась “Антикриминальным выбором” в Ривном на прошлой неделе. Во время ее проведения граждане обменяли свои партбилеты на билеты в театр, музей, зоопарк, сауну и тому подобное. Всего обменяли 10 билетов.