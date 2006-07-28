Бокий утверждает, что Тимошенко врет

Народный депутат из фракции СПУ Иван БОКИЙ опровергает заявление лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО о том, что в кабинет спикера Александра МОРОЗА закуплена мебель стоимостью более 2 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая на заседании парламента.

И.БОКИЙ сказал, что такие заявления лидера БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО являются ложью. «Ей важно оплевать человека, а там - хоть трава не расти», - подчеркнул он.

И.БОКИЙ отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО и представители БЮТ развернули клеветническую кампанию против А.МОРОЗА.

Как сообщал УНИАН, 26 июля лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, в частности, заявила, что она "получила справку, что депутаты, в частности, от Партии регионов, КПУ и СПУ уже распределяют между собой квартиры, льготы в комитетах".

"Я знаю, что МОРОЗ выделил себе в смете 2,5 миллиона на мягкую мебель. Я не знаю, что это должны быть за мебель", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, отметив, что у нее это вызывает "ощущение дежавю времен КУЧМЫ".