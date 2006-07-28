Круглый стол состоится после согласования текста Универсала

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, продолжение заседания общенационального круглого стола под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО состоится только после согласования всех позиций Универсала национального единства.

По предварительным планам, продолжение заседания круглого стола возможно во второй половине дня, не ранее 14.00. Точное время начала заседания пресс-служба Президента Украины сообщит не ранее 13.00.

Как только станет известно точное время продолжения заседания круглого стола, пресс-служба Президента объявит формат работы СМИ и условия аккредитации.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивает, чтобы в Универсале национального единства были четко указаны неизменные принципы внутреннего и внешнего курса государства.

Об этом УНИАН сообщили в Официальном интернет-представительстве Президента Украины.

В представительстве сообщили, что сегодня с 10:30 в Секретариате Президента продолжается заседание рабочей группы, которая работает над согласованием текста Универсала национального единства.

Рабочая группа состоит из народных депутатов и представителей Секретариата Президента. В нее вошли: Николай АЗАРОВ (Партия регионов), Елена ЛУКАШ (Партия регионов), Петр ПОРОШЕНКО («Наша Украина»), Роман ЗВАРИЧ («Наша Украина»), Ярослав МЕНДУСЬ (Социалистическая партия), Василий ЦУШКО (Социалистическая партия), Леонид ГРАЧ (Коммунистическая партия), а также первый заместитель главы Секретариата Иван ВАСЮНИК, советники Президента Николай ПОЛУДЕННЫЙ, Игорь КОЛИУШКО, руководитель Главной государственно-правовой службы Жанна ДОКТОРОВА.