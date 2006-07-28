Наша Украина ставит условия

«Нашу Украину» полностью будет устраивать наличие в новой коалиции как минимум трех участников - «Нашей Украины», Блока Юлии Тимошенко и Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам в Киеве заявил народный депутат Украины, член фракции «Наша Украина» Анатолий КИНАХ.

«Мы считаем, что самым оптимальным вариантом новой коалиции была бы коалиция, которая сформировалась как минимум из трех участников – “Нашей Украины”, БЮТ и Партии регионов», - сказал А.КИНАХ, добавив, что «реалии, безусловно, создают серьезные проблемы для реализации такого варианта».

А.КИНАХ отметил, что несмотря на это, переговоры о создании коалиции в таком формате сейчас проходят.

«В основу наших переговоров положен также принцип, что мы не будем принимать участия в новой коалиции в случае присутствия там коммунистов, имея в виду противоположные программные идеологические принципы», - сообщил депутат.

В то же время, отметил А.КИНАХ, у “Нашей Украины” есть также серьезные замечания к концепции методов формирования будущего коалиционного правительства. По его словам, в “Нашей Украине” считают, что те лица, которые символизируют противостояние в обществе, независимо от фамилий, не могут формировать правительство, которое будет консолидировать общество и будет правительством национального примирения. Вторым условием формирования коалиции, с точки зрения “Нашей Украины”, есть то, что кадровая политика должна проводиться по принципу: «не свой-чужой, а на основе профессионализма и моральных качеств», - отметил А.КИНАХ.

«Все это является сейчас предметом переговоров», - подчеркнул депутат.