Мороз собрался в Россию
11:40, 28 июля 2006Политика
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По газовому вопросу
Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ намерен посетить Россию для проведения переговоров по газовому вопросу.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила руководитель пресс-службы парламента Виктория ШВЕДОВА.
По ее словам, А.МОРОЗ намерен посетить Россию с делегацией в составе представителей Кабинета Министров, в частности, специалистов по вопросам экономики, и провести переговоры о перспективаъ развития украинско-российских отношений в газовой сфере.
По словам руководителя прсс-службы парламента, А.МОРОЗ считает, что отношения в газовой сфере должны происходить по схеме «Газпром – Нафтогаз» без посредников.
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