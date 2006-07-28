Мороз собрался в Россию

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ намерен посетить Россию для проведения переговоров по газовому вопросу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила руководитель пресс-службы парламента Виктория ШВЕДОВА.

По ее словам, А.МОРОЗ намерен посетить Россию с делегацией в составе представителей Кабинета Министров, в частности, специалистов по вопросам экономики, и провести переговоры о перспективаъ развития украинско-российских отношений в газовой сфере.

По словам руководителя прсс-службы парламента, А.МОРОЗ считает, что отношения в газовой сфере должны происходить по схеме «Газпром – Нафтогаз» без посредников.