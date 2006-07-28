Универсал подпишут трое?

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ заявляет, что подписание или не подписание Универсала национального единства не означает расширение или изменение состава коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам после встречи со вторым заместителем государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Дэвидом КРЕЙМЕРОМ.

По словам спикера, Универсал является «сигналом для общества». Он надеется, что этот документ будет подписан сегодня.

В то же время, руководитель пресс-службы ВР Виктория ШВЕДОВА по результатам встречи А.МОРОЗА с Д.КРЕЙМЕРОМ сообщила, что председатель ВР охарактеризовал круглый стол, как своеобразную попытку нарисовать модель развития Украины на перспективу в контексте внутренней и внешней политики. По словам В.ШВЕДОВОЙ, А.МОРОЗ считает, что с политической точки зрения «Универсал – это жест доброй воли для общества и международного сообщества».

«Я надеюсь, что сегодня удастся подписать итоговый документ, по крайней мере три подписи под ним будут», - процитировала А.МОРОЗА В.ШВЕДОВА. При этом она добавила, что А.МОРОЗ выразил сомнение, что Универсал подпишут Блок Юлии Тимошенко и Коммунистическая партия Украины.

В свою очередь, А.МОРОЗ добавил, что в ходе встречи с Д.КРЕЙМЕРОМ обсуждались вопросы, связанные с формированием Кабинета Министров, вопросы внешнего курса Украины, в частности, украинско-российские отношения в газовой сфере.