Кушнарев о ”тактическом маневре Президента”

Народный депутат от Партии регионов Евгений КУШНАРЕВ считает, функционирование коалиции в формате “Наша Украина” - Партия регионов - СПУ будет зависеть от настроения представителей “Нашей Украины”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Е.КУШНАРЕВ заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве.

«Отсутствие коммунистов в такой коалиции - это не просто результат идеологических разногласий, это и тактический маневр Президента, поскольку коалиция в составе “Нашей Украины”, Партии регионов и СПУ полностью будет зависеть от настроения «Нашей Украины». Если они выходят - коалиция разваливается», - сказал Е.КУШНАРЕВ.

Комментируя текст проекта Универсала национального единства Е.КУШНАРЕВ заметил, что если внимательно прочитать его, то можно увидеть, что для Партии регионов в этом тексте есть много проблем, в частности, это касается вопроса вступления Украины в НАТО, «абсолютное отсутствие даже упоминания о существовании России, я уже не говорю о ЕЭП, о таком термине забыли как о федерализме», - сказал он. По убеждению Е.КУШНАРЕВА, вокруг этих вопросов не будет настоящей дискуссии.

Отвечая на вопрос, будет ли Партия регионов вносить какие-то поправки в проект Универсала, Е.КУШНАРЕВ ответил, что сейчас рабочая группа партии работает над этими вопросами.

Кроме того, говоря о создании коалиции и подписания Универсала, Е.КУШНАРЕВ отметил, что «Президент практически вернулся к своей предыдущей позиции» и никаких компромиссов он в этих вопросах не видит.