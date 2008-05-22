Алиев пригласил Тимошенко в Баку

Президент Азербайджана Ильхам АЛИЕВ пригласил премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО посетить с визитом Баку.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины после завершения встречи Ю.ТИМОШЕНКО с И.АЛИЕВЫМ.

Президент Азербайджана и глава украинского правительства договорились, что к этому времени будут подготовлены документы по возможным совместным проектов, которые планируется подписать во время визита Ю.ТИМОШЕНКО в Азербайджан.

В Секретариате также отметили, что “встреча проходила в дружеской атмосфере”. Во время беседы обсуждались вопросы сотрудничества Украины и Азербайджана по многим направлениям - в энергетической, гуманитарной и других сферах.

На встрече с украинской стороны присутствовали вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Григорий НЕМЫРЯ, министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН, министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН и министр промышленной политики Владимир НОВИЦКИЙ.