США готовы сотрудничать с Януковичем?

Соединенные Штаты Америки не поддержат возможный силовой роспуск Верховной Рады Украины.

Такое мнение в интервью радио "Свобода" высказал бывший посол США в Украине Стивен ПАЙФЕР.

“Все на Западе сейчас признают, что Верховная Рада Украины была сформирована с помощью свободных, честных и конкурентных выборов. Поэтому я не думаю, что здесь будут готовы принять или согласиться на незаконные или неконституционные действия Президента против этого парламента”, - сказал С.ПАЙФЕР.

При этом он отметил, что США будут сотрудничать с любым украинским премьером.

С.ПАЙФЕР подчеркнул, что после парламентских выборов именно Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО имел больше всего рычагов для создания коалиции. “Бесспорно, сразу после парламентских выборов решения о создании “помаранчевой коалиции” или коалиции с Партией регионов было в руках Президента. Шатание “Нашей Украины” и ее неспособность быстро принять решение в апреле или мае привело к нынешней ситуации, когда они очутились перед менее привлекательным выбором”, - сказал посол.

По словам С.ПАЙФЕРА, с новой коалицией внешнеполитический курс Украины может претерпеть изменения.

"Но я думаю, следует подождать и посмотреть, насколько отличным будет этот курс", – сказал экс-посол.

При этом он заметил, что "Виктор ЯНУКОВИЧ, когда возглавлял правительство несколько лет назад, поддерживал курс на вступление Украины в НАТО и ЕС".

"Я не думаю, что США инстинктивно настроены против сотрудничества с ЯНУКОВИЧЕМ", - сказал С.ПАЙФЕР.

"Американское правительство будет вовлекать его в сотрудничество и наблюдать за политикой, которую он будет проводить", - добавил бывший посол.