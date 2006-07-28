Депутаты будут работать пока не сформируют правительство

Верховная Рада Украины решила продлить работу первой сессии до формирования нового Кабинета Министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления проголосовали 245 из 305 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Согласно документу, первая сессия ВР продлена на период до образования нового состава Кабмина, она будет завершена в день начала работы новосформированного Кабмина. При этом повестка дня пленарных заседаний парламента на следующий день будет определяться на вечернем пленарном заседании ВР, которое предшествует соответствующему очередному пленарному заседанию.