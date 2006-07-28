Сегодня круглый стол продолжит работу

Точную информацию о начале второго раунда заседания общенационального круглого стола пресс-служба Президента Украины распространит сегодня ориентировочно после 10.30 вместе с правилами аккредитации на мероприятие.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как уже передавал корреспондент УНИАН, вчера после завершения первого дня работы круглого стола с участием Президента Украины, лидеров политических сил и представителей общественности заместитель председателя Секретариата Президента Иван ВАСЮНИК сообщил журналистам,что заседание круглого стола продолжится сегодня не раньше 12.00.

«Завтра с 10.30 рабочая группа продолжит работать, и мы ожидаем, что после 12 часов участники круглого стола вновь соберутся», - сказал он.