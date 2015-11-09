Порошенко опубликовал видео нового АН-178

"Пожелаем успеха новому АН-178 на международном авиасалоне Dubai Airshow-2015", - отметил Порошенко.

Пожелаем успеха новому АН-178 на международном авиасалоне Dubai Airshow - 2015.#Антонов #Antonov #AN178 Posted by Петр on Monday, November 9, 2015

Как сообщал УНИАН, новые транспортные и пассажирские самолеты представит на авиасалоне Dubai Air Show 2015 государственное предприятие "Антонов".

Презентуют там и программу нового Ан-132, предназначенного заменить на рынке авиаперевозок популярный в Азии и странах Африки и Латинской Америки Ан-32. Сейчас в цехах Антонова собирают первый демонстрационный экземпляр самолета, который во второй половине 2016-го года планируют поднять в небо.