Порошенко опубликовал видео нового АН-178
23:54, 09 ноября 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко опубликовал на своей странице в Facebook видео нового украинского самолета АН-178.
Украина представит АН-178 на авиасалоне Dubai Air Show 2015 / фото: УНИАН
"Пожелаем успеха новому АН-178 на международном авиасалоне Dubai Airshow-2015", - отметил Порошенко.
Пожелаем успеха новому АН-178 на международном авиасалоне Dubai Airshow - 2015.#Антонов #Antonov #AN178Posted by Петр on Monday, November 9, 2015
Как сообщал УНИАН, новые транспортные и пассажирские самолеты представит на авиасалоне Dubai Air Show 2015 государственное предприятие "Антонов".
Презентуют там и программу нового Ан-132, предназначенного заменить на рынке авиаперевозок популярный в Азии и странах Африки и Латинской Америки Ан-32. Сейчас в цехах Антонова собирают первый демонстрационный экземпляр самолета, который во второй половине 2016-го года планируют поднять в небо.
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