Томенко заявляет, что привидение «ширки» перебралось с Банковой в ВР

Заместитель руководителя фракции БЮТ Николай ТОМЕНКО заявляет о переговорах в Верховной Раде между Партией регионов и "Нашей Украиной" о создании широкой коалиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, по словам депутата, «если раньше призрак широкой коалиции блуждал в Секретариате Президента, то теперь вполне очевидно, что он заходит в Верховную Раду Украины».

Как сказал заместитель руководителя фракции БЮТ, ситуация, сложившаяся на сегодня в парламенте, четко свидетельствует о том, что Украина – на пороге создания новой коалиции и соответствующих последствий этого - формирования новой системы власти и нового правительства.

«Если раньше о переговорном процессе можно было говорить на основании того, что такие встречи проходили в Секретариате Президента, то сегодня уже для всех очевидно: процесс формирования широкой коалиции состоится после завершения выборов в Киеве», - отметил Н.ТОМЕНКО.

По его словам, для идеологов широкой коалиции чрезвычайно важно, чтобы на выборах в Киеве было создано большинство вокруг Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, а также чтобы в Киевсовет не попал блок НУ-НС во главе с Юрием ЛУЦЕНКО. Это даст основания команде Президента объявить, что ни БЮТ, ни, в частности, «Народная самооборона» не пользуется авторитетом в столице Украины, а потому это снимает последнее препятствие на пути к формализации широкого большинства, отметил депутат БЮТ.

Н.ТОМЕНКО прогнозирует, что в четверг-пятницу в Верховной Раде во время голосования, и, в частности, по Фонду государственного имущества, будет очевидным такое неформальное сотрудничество между организаторами широкой коалиции - Партией регионов и «Нашей Украиной».

«Также очевидно, что Партия регионов теперь не претендует ни на одну должность в парламенте, поскольку по договоренности она получит пост главы Верховной Рады и совместно с Президентом будет формировать новое правительство. Так вот, можно сказать, что широкая коалиция, о которой так много говорили в Секретариате Президента, теперь уже пришла и в Верховную Раду Украины», - подытожил Н.ТОМЕНКО.