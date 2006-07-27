Круглый стол начнется не раньше 12.00

Заседание круглого стола продолжится завтра не раньше 12.00.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам после завершения первого дня работы круглого стола с участием Президента Украины, лидеров политических сил и представителей общественности заместитель председателя Секретариата Президента Иван ВАСЮНИК.

«Завтра с 10.30 рабочая группа продолжит работать, и мы ожидаем, что после 12 часов участники круглого стола вновь соберутся», - сказал он.

Комментируя результаты первого дня работы круглого стола, И.ВАСЮНИК отметил, что общее настроение его участников, по убеждению сотрудников Секретариата, заключается в необходимости договориться и договориться быстро. При этом И.ВАСЮНИК высказал мнение, что большинство участников круглого стола, кроме, возможно, лидера КПУ Петра СИМОНЕНКО, отметили то, что нет системного кризиса, а есть кризис парламентский, а точнее – кризис доверия между политиками.