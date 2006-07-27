Круглый стол начнется не раньше 12.00
Об этом сообщил Иван Васюник
Заседание круглого стола продолжится завтра не раньше 12.00.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам после завершения первого дня работы круглого стола с участием Президента Украины, лидеров политических сил и представителей общественности заместитель председателя Секретариата Президента Иван ВАСЮНИК.
«Завтра с 10.30 рабочая группа продолжит работать, и мы ожидаем, что после 12 часов участники круглого стола вновь соберутся», - сказал он.
Комментируя результаты первого дня работы круглого стола, И.ВАСЮНИК отметил, что общее настроение его участников, по убеждению сотрудников Секретариата, заключается в необходимости договориться и договориться быстро. При этом И.ВАСЮНИК высказал мнение, что большинство участников круглого стола, кроме, возможно, лидера КПУ Петра СИМОНЕНКО, отметили то, что нет системного кризиса, а есть кризис парламентский, а точнее – кризис доверия между политиками.