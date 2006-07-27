Тимошенко: в случае подписания Универсала БЮТ перейдет в оппозицию

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО еще раз подчеркивает, что в случае подписания Универсала ее политическая сила перейдет в оппозицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня журналистам после завершения первого дня работы круглого стола с участием Президента Украины и лидеров политических сил.

«Если закрепится эта коалиция и не будет досрочных выборов для того, чтобы люди имели возможность сказать, воспринимают ли такой радикальный возврат назад, если это будет, безусловно, наша политическая сила будет работать в оппозиции, а для того, чтобы работать в оппозиции, никаких документов подписывать не нужно», - сказала она.

Она еще раз высказала свою позицию относительно того, что только 15 голосов представителей Соцпартии привели к попыткам реванша в политике Украины.

«15 голосов отличают одну стратегию от другой. И эти 15 голосов, к сожалению, они переметнулись на другую сторону», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

«Фактически сейчас происходит реванш, фактически происходит возвращение к тому, с чем общество боролось на последних президентских выборах и никакой документ, к сожалению, не прикроет те срамные места, потому что они будут просто выпирать», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также отметила, что, несмотря на свое решение отказаться от подписания Универсала, пришла сегодня на заседание круглого стола, потому что уважает Президента, который ее пригласил, а также представителей общественности, которые принимали участие в заседании круглого стола.

Относительно завтрашнего дня, то Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что придет на заседание, если Президент ее пригласит.