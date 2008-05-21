Тимошенко: на все их выходки у меня нервы из канатов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призывает граждан не поддаваться общей тенденции усталости от политики. Об этом она заявила сегодня на встрече с избирателями в Киеве.

“Уставать нельзя, когда у нас уже забирают целые моря, когда в результате хаоса во власти уже откровенно заявляют свои претензии на Севастополь и на Крым”, - сказала премьер.

Лидер БЮТ призывала равняться на себя: “Если речь идет обо мне, могу сказать, что на все их выходки у меня нервы из канатов. Я ни в коем случае не расслабляюсь, потому что нужно нам этот тяжелый переходный этап перейти – этап от клановости к нормальной европейской стране”.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что сейчас работе правительства оказывается большое сопротивление.

«Есть два варианта: или мы миримся с тем, что было до 2004 года, или действительно что-то изменяем. Но, к сожалению, силы сопротивления сильны», - сказала она.

Комментируя назначение Виктором ЮЩЕНКО экс-президента Леонида КУЧМЫ в наблюдательный совет одного из университетов, лидер БЮТ отметила, что это является свидетельством того, что Украине нужно двигаться быстро и эффективно вперед.

«Потому что все они восстанавливаются в своих силах. Я видела вчера по телевидению, как КУЧМА раздает тюки и передаче детям, хотя уже три с половиной года это ему нужно было бы передавать передачи», - объяснила лидер БЮТ.

«Я думаю, что у нас впереди много работы», - подвела итог Ю.ТИМОШЕНКО.