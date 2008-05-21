Партия регионов разрывается между умными и красивыми

Фракция Партии регионов еще не определилась с кандидатом на пост первого заместителя председателя Верховной Рады Украины, поскольку в ней много достойных кандидатов.

Об этом в интервью УНИАН сказал заместитель председателя фракции Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ.

Отвечая на вопрос, не связано ли это с разработанным сценарием, которым предусматривается создание нового формата коалиции, Б.КОЛЕСНИКОВ ответил, что «бедный Арсений ЯЦЕНЮК уже 7 месяцев работает один, и мы ничего не переформатировали».

По его словам, одного желания членов Партии регионов недостаточно для изменения формата коалиции.

Вместе с тем Б.КОЛЕСНИКОВ сказал: «У нас много достойных кандидатов, и мы определяемся».

Как сообщал УНИАН, 19 мая фракция Партии регионов настаивала на том, чтобы 20 мая был рассмотрен вопрос об избрании заместителей председателя Верховной Рады Украины. Также Партия регионов обещала внести свою кандидатуру в Верховную Раду.

Однако представители фракции ПР до сих пор не назвали кандидатуру на должность первого вице-спикера.

20 мая народный депутат Владимир ФИЛЕНКО (фракция БЮТ) заявил, что процесс затягивания выдвижения кандидатуры от фракции Партии регионов на должность первого заместителя председателя ВР свидетельствует о том, что сегодня проходят переговоры по формированию широкой коалиции.

Сегодня народный депутат Украины Тарас СТЕЦЬКИВ (фракция НУ-НС) выразил мнение, что невнесение фракцией Партии регионов кандидатуры на должность первого вице-спикера парламента свидетельствует о наличии «определенной политической игры» по переформатированию коалиции.