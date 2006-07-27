Бессмертный удивлен намерением изменить согласованный документ

Лидер фракции «Наша Украина» Роман БЕССМЕРТНЫЙ удивлен попыткам политиков во время круглого стола изменить документ, который был согласован раньше.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции “Наша Украина” заявил в ходе обсуждения проекта Универсала национального единства.

Он подчеркнул, что представители от всех политических сил этот документ согласовали, а теперь лидеры фракций начинают вносить другие предложения.

«Этот документ перерабатывать концептуально нет никакой необходимости. То есть сейчас речь идет о деталях и «жучках», в которых каждый политик спрятал свою нечистую силу», - сказал он.

Как пример, он подчеркнул, что «Наша Украина» всегда выступала за присоединение Украины к НАТО, и отметил: «Мы от этой позиции не отступим – хотят этого коммунисты, или нет».

В то же время, во время обсуждения один из лидеров Партии регионов Николай АЗАРОВ предложил взять получасовый перерыв на доработку проекта Универсала. Он отметил, что противоречивые позиции в результате этого будут сняты: «Мы их сделаем такими, что они ни у кого не будут вызывать возражений», - сказал Н.АЗАРОВ.

В свою очередь, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ поддержал это предложение.