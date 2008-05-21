Чешская Республика признала независимость Косово
18:08, 21 мая 2008Политика
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Решение правительства
Чешская Республика признала независимость края Косово, 17 февраля в одностороннем порядке отделившегося от Сербии.
Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на чешский МИД.
Правительство Чехии сегодня одобрило признание Косово. В заявлении говорится, что признание Косово будет способствовать стабилизации в регионе.
Независимость Косово уже признали США, большинство европейских стран и ряд других государств.
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