Чешская Республика признала независимость Косово

Чешская Республика признала независимость края Косово, 17 февраля в одностороннем порядке отделившегося от Сербии.

Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на чешский МИД.

Правительство Чехии сегодня одобрило признание Косово. В заявлении говорится, что признание Косово будет способствовать стабилизации в регионе.

Независимость Косово уже признали США, большинство европейских стран и ряд других государств.