Тимошенко не подпишет Универсал

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО еще раз заявляет об отказе подписывать Универсал, поскольку считает, что он может стать обманом для людей из-за противоположных взглядов политических сил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время второй части заседания круглого стола национального примирения.

«Подписать мы не можем, потому что это будет обман общества, поскольку у разных политических сил нет общего стратегического виденья», - сказала она.

Она подчеркнула, что этот документ ее лично полностью устраивает, она готова подписаться под каждым его словом без изменений, однако, она боится того, что за красивыми формулировками останутся нерешенными основные мировоззренческие вопросы, которые сегодня разделяют политические силы.

Ю.ТИМОШЕНКО также выразила опасение, что даже в случае подписания этого документа в Украине возникнет два центра власти с противоположными взглядами: один – во главе с премьером и парламентским большинством, а второй – во главе с Президентом.

При этом она не исключила, что через определенный промежуток времени у нового премьера будет конституционное большинство в парламенте, собранное либо подкупами, либо запугиваниями, и это большинство «доделает Конституцию до того, что Президент либо будет избираться парламентом, либо доведет парламентскую республику до совершенства и не будет Президента».