Симоненко настаивает на исключении положения про НАТО
21:06, 27 июля 2006Политика
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Обсуждается итоговый документ "круглого стола"
Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО настаивает на исключении из проекта Универсала национального единства положения о присоединении к плану относительно членства Украины в НАТО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе второй части круглого стола национального примирения.
П.СИМОНЕНКО подчеркивает необходимость решать вопрос членства в НАТО только на общеукраинском референдуме и считает недопустимым расходы государственных средств на проведение разъяснительной работы среди населения относительно того, что такое НАТО.
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