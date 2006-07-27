Симоненко настаивает на исключении положения про НАТО

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО настаивает на исключении из проекта Универсала национального единства положения о присоединении к плану относительно членства Украины в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе второй части круглого стола национального примирения.

П.СИМОНЕНКО подчеркивает необходимость решать вопрос членства в НАТО только на общеукраинском референдуме и считает недопустимым расходы государственных средств на проведение разъяснительной работы среди населения относительно того, что такое НАТО.