Лидеры политических сил обсуждают проект «Универсала национального единства»
Который, в частности, предусматривает...
Лидеры парламентских политических сил, которые сегодня принимают участие в общенациональном круглом столе с участием Президента Украины, обсуждают проект «Универсала национального единства», который им предложено подписать и тем самым проявить общую политическую волю к объединению усилий ради добра Украины.
План действий национального единства, который содержится в проекте универсала, в частности, предусматривает:
сохранение унитарности и соборности Украины;
продолжение и усовершенствование конституционной реформы, создание сбалансированной системы «сдерживаний и противовесов между Президентом, парламентом и правительством, возобновление дееспособности Конституционного Суда Украины;
приведение решений всех органов государственной власти и органов местного самоуправления в соответствие с Конституцией;
создание политических и правовых условий для беспрепятственной деятельности оппозиции в выборных органах власти всех уровней;
реформирование исполнительной власти и сделать невозможным политизацию госслужбы путем первоочередного принятия законов «О Кабинете Министров Украины» и «О государственной службе» (в новой редакции), подготовленных к представлению Президентом;
продолжение судебной реформы в соответствии с одобренной Концепцией совершенствования судопроизводства для утверждения справедливого суда в Украине;
реформирование системы правоохранительных органов в соответствии с европейскими стандартами, приведение уголовного права и уголовного судопроизводства в соответствие со стандартами и рекомендациями Совета Европы, ЕС и решениями Европейского Суда по правам человека;
стимулирование развития местного самоуправления путем обеспечения его финансовой возможности и реформирование административно-территориального устройства. Отказ от федерализации в интересах децентрализации;
укрощение коррупции на всех уровнях власти, в частности, через поддержку законодательных инициатив Президент в этой сфере;
обеспечение статуса украинского языка как единого государственного и языка официального общения органов власти с одновременным гарантированием прав языкам национальных меньшинств в соответствии с Европейской хартией;
развитие культуры и возрождение духовности многонационального украинского народа, обеспечение целостности языково-культурного пространства;
соблюдение свобод вероисповедания. Поддержка устремлений к образованию единой Поместной Украинской Православной Церкви;
повышение благосостояния граждан, преодоление бедности через эффективную и адресно-социальную защиту, справедливое пенсионное обеспечение;
становление среднего класса через повышение доступности и качества образования, трансформацию политики доходов населения, гарантирование достойной оплаты труда, развитие предпринимательства и стимулирование создания новых рабочих мест;
пропаганда здорового образа жизни, переориентация системы здравоохранения на пациента и создание национальных центров борьбы с туберкулезом, с ВИЧ/СПИДом, Национального центра сердца, Национального института рака, Всеукраинского центра охраны здоровья матери и ребенка;
достижение ежегодных темпов роста ВВП на уровне не ниже, чем 5% при инфляции не более 10%, стимулирование создания ежегодно не менее 1 млн. рабочих мест;
проведение налоговой реформы, что предусматривает, в частности, введение налога на недвижимость и единого социального взноса в фонд оплаты труда;
повышение эффективности использования природных ресурсов, особенно энергоносителей, внедрение энергосберегающих технологий;
повышение эффективности сельского хозяйства через введение земли в экономический оборот;
гарантирование государством неприкосновенности прав собственности;
повышение качества коммунальных услуг через создание конкурентных отношений в жилищно-коммунальной сфере;
безотлагательное принятие необходимых для вступления Украины в ВТО изменений в законодательство и вступление в данную организацию до конца 2006 года;
неуклонное выполнение плана действий «УКРАИНА-ЕС», безотлагательное начало переговоров по созданию зоны свободной торговли между Украиной и ЕС и присоединение к плану действий относительно членства в НАТО;
налаживание эффективного экономического партнерства со всеми заинтересованными внешними партнерами Украины, руководствуясь интересами взаимной выгоды.
В проекте документа отмечается, что подписанты убеждены, что воплощение указанных приоритетов общественного развития должны стать определяющим критерием формирования и деятельности коалиции и системы власти в целом.
Также отмечается в проекте документа: «Мы убеждены, что реализация положений этого универсала, которые будут положены в основу коалиционного соглашения большинства, возможна только при условии создания в Верховной Раде Украины пятого созыва Коалиции национального единства, и поддерживаем такой шаг». После этого в проекте документа указаны должности и фамилии потенциальных подписантов: Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ, премьер-министр Юрий ЕХАНУРОВ, от фракции Партии регионов – Виктор ЯНУКОВИЧ, от фракции БЮТ – Юлия ТИМОШЕНКО, от фракции «Наша Украина» - Роман БЕССМЕРТНЫЙ, от фракции СПУ – Василий ЦУШКО, от фракции КПУ – Петр СИМОНЕНКО.