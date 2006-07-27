Лидеры политических сил обсуждают проект «Универсала национального единства»

Лидеры парламентских политических сил, которые сегодня принимают участие в общенациональном круглом столе с участием Президента Украины, обсуждают проект «Универсала национального единства», который им предложено подписать и тем самым проявить общую политическую волю к объединению усилий ради добра Украины.

План действий национального единства, который содержится в проекте универсала, в частности, предусматривает:

сохранение унитарности и соборности Украины;

продолжение и усовершенствование конституционной реформы, создание сбалансированной системы «сдерживаний и противовесов между Президентом, парламентом и правительством, возобновление дееспособности Конституционного Суда Украины;

приведение решений всех органов государственной власти и органов местного самоуправления в соответствие с Конституцией;

создание политических и правовых условий для беспрепятственной деятельности оппозиции в выборных органах власти всех уровней;

реформирование исполнительной власти и сделать невозможным политизацию госслужбы путем первоочередного принятия законов «О Кабинете Министров Украины» и «О государственной службе» (в новой редакции), подготовленных к представлению Президентом;

продолжение судебной реформы в соответствии с одобренной Концепцией совершенствования судопроизводства для утверждения справедливого суда в Украине;

реформирование системы правоохранительных органов в соответствии с европейскими стандартами, приведение уголовного права и уголовного судопроизводства в соответствие со стандартами и рекомендациями Совета Европы, ЕС и решениями Европейского Суда по правам человека;

стимулирование развития местного самоуправления путем обеспечения его финансовой возможности и реформирование административно-территориального устройства. Отказ от федерализации в интересах децентрализации;

укрощение коррупции на всех уровнях власти, в частности, через поддержку законодательных инициатив Президент в этой сфере;

обеспечение статуса украинского языка как единого государственного и языка официального общения органов власти с одновременным гарантированием прав языкам национальных меньшинств в соответствии с Европейской хартией;

развитие культуры и возрождение духовности многонационального украинского народа, обеспечение целостности языково-культурного пространства;

соблюдение свобод вероисповедания. Поддержка устремлений к образованию единой Поместной Украинской Православной Церкви;

повышение благосостояния граждан, преодоление бедности через эффективную и адресно-социальную защиту, справедливое пенсионное обеспечение;

становление среднего класса через повышение доступности и качества образования, трансформацию политики доходов населения, гарантирование достойной оплаты труда, развитие предпринимательства и стимулирование создания новых рабочих мест;

пропаганда здорового образа жизни, переориентация системы здравоохранения на пациента и создание национальных центров борьбы с туберкулезом, с ВИЧ/СПИДом, Национального центра сердца, Национального института рака, Всеукраинского центра охраны здоровья матери и ребенка;

достижение ежегодных темпов роста ВВП на уровне не ниже, чем 5% при инфляции не более 10%, стимулирование создания ежегодно не менее 1 млн. рабочих мест;

проведение налоговой реформы, что предусматривает, в частности, введение налога на недвижимость и единого социального взноса в фонд оплаты труда;

повышение эффективности использования природных ресурсов, особенно энергоносителей, внедрение энергосберегающих технологий;

повышение эффективности сельского хозяйства через введение земли в экономический оборот;

гарантирование государством неприкосновенности прав собственности;

повышение качества коммунальных услуг через создание конкурентных отношений в жилищно-коммунальной сфере;

безотлагательное принятие необходимых для вступления Украины в ВТО изменений в законодательство и вступление в данную организацию до конца 2006 года;

неуклонное выполнение плана действий «УКРАИНА-ЕС», безотлагательное начало переговоров по созданию зоны свободной торговли между Украиной и ЕС и присоединение к плану действий относительно членства в НАТО;

налаживание эффективного экономического партнерства со всеми заинтересованными внешними партнерами Украины, руководствуясь интересами взаимной выгоды.

В проекте документа отмечается, что подписанты убеждены, что воплощение указанных приоритетов общественного развития должны стать определяющим критерием формирования и деятельности коалиции и системы власти в целом.

Также отмечается в проекте документа: «Мы убеждены, что реализация положений этого универсала, которые будут положены в основу коалиционного соглашения большинства, возможна только при условии создания в Верховной Раде Украины пятого созыва Коалиции национального единства, и поддерживаем такой шаг». После этого в проекте документа указаны должности и фамилии потенциальных подписантов: Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ, премьер-министр Юрий ЕХАНУРОВ, от фракции Партии регионов – Виктор ЯНУКОВИЧ, от фракции БЮТ – Юлия ТИМОШЕНКО, от фракции «Наша Украина» - Роман БЕССМЕРТНЫЙ, от фракции СПУ – Василий ЦУШКО, от фракции КПУ – Петр СИМОНЕНКО.