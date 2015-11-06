Суд отказал защите Корбана в переносе судебного заседания

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение огласила следственный судья Лариса Цокол.

Адвокат Оксана Томчук отметила, что сторона защиты уже работает в течение 14 часов без перерыва. Она заявила, что после такой интенсивной работы имеет уставшее состояние и что мозг уже не работает в должном качестве.

"Я считаю, что указанное мое состояние, как защитника, оно снижает то качество юридической помощи, которое я могу оказать своему подзащитному. Я не хочу слышать о том, что у прокуратуры истекают сроки... Потому что это не является проблемой защитника, и тем более, моего подзащитного, чьи права и так нарушаются в течение шести суток. Все это время он не принимает пищу, находится в клетке, и так же, не может нормально функционировать", - сказала Томчук.

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Таким образом она сказала, что хочет отложить рассмотрение дела и отдохнуть.

В свою очередь следственный судья Лариса Цокол отказала в удовлетворении данного ходатайства. "Следственный судья на месте постановил в удовлетворении ходатайства защитника отказать, учитывая, что согласно Уголовно-процессуального законодательства, ходатайство, как и заявления в порядке статьи 206 рассматриваются безотлагательно, но не позднее 72 часов с момента фактического задержания лица", - сказала Цокол.

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После этого, адвокат Андрей Богдан попросил суд предоставить час стороне защиты для отдыха.

Вместе с тем, следственный судья объявила перерыв на 30 минут в заседании.