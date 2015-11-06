"Батькивщина" отказывается принимать участие в заседаниях Рады из-за инцидента между Тетеруком и Кужель
Фракция "Батькивщина" отказывается принимать участие в заседаниях Верховной Рады, пока нардеп от "Народного фронта" Андрей Тетерук является народным депутатом.
Об этом говорится в заявлении партии.
Также, "Батькивщина" требует от Генпрокуратуры внести представление о лишении Тетерука депутатской неприкосновенности.
"Мы требуем от Генеральной прокуратуры Украины немедленно внести представление о лишении Тетерука депутатской неприкосновенности и арестовать его. Мы считаем, что фракция "Народный фронт", которая провела негодяя в Верховную Раду, должна лишить его депутатского мандата. И пока этот человек остается народным депутатом, мы как фракция "Батькивщина" не считаем возможным принимать участие в заседаниях Верховной Рады", - говорится в заявлении.
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Ранее УНИАН сообщал, что народный депутат Андрей Тетерук («Народный фронт») ударил стеклянной бутылкой по голове депутата от «Батькивщины» Александру Кужель.
В связи с этим в «Батькивщине» требуют от Генеральной прокуратуры Украины немедленно внести представление о лишении Тетерука депутатской неприкосновенности и арестовать его.
Также депутаты считают, что фракция «Народный фронт» должна лишить Тетерука депутатского мандата.