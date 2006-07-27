Ехануров за широкую коалицию без КПУ

Премьер-министр Украины, один из лидеров «Нашей Украины» Юрий ЕХАНУРОВ выступает за широкую парламентскую коалицию без Коммунистической партии Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в своем выступлении на круглом столе при участии Президента Виктора ЮЩЕНКО.

Отметив, что сегодня только Президент является источником стабильности в государстве, и правительство считает, что именно его предложения должны стать основой для достижения взвешенного и ответственного компромисса, Ю.ЕХАНУРОВ подчеркнул: «Компромисса, который позволит сформировать в Верховной Раде единственно приемлемую в нынешней ситуации широкую Коалицию национального единенья – без Компартии, с сохранением за ее представителями должностей, которые они добыли в нелегкой борьбе».

Также Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что продолжительный политический кризис показал, что политические силы не могут самостоятельно находить компромиссные решения.

В то же время, подчеркнул премьер, Президент является полноценным участником в процессе принятия решения относительно назначения руководителя правительства.

Также Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что для решения проблемы, которая на сегодня возникла, предварительно необходимо возобновить работу Конституционного Суда.

В то же время премьер отметил, что его «правительство готово выполнять свои функции столько, сколько будет нужно до достижения взвешенного политического компромисса».