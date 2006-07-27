Тимошенко: БЮТ не пойдет в широкую коалицию

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что БЮТ не пойдет ни в какую широкую коалицию и будет настаивать на досрочных парламентских выборах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер БЮТ сказала на заседании круглого стола при участии Президента Украины.

«Мы не пойдем ни в какие широкие коалиции ни при каких обстоятельствах», - отметила она, добавив, что поскольку БЮТ против того, чтобы политика окончательно стала бизнесом, то блок оставляет за собой право настаивать на досрочных парламентских выборах.

Предпосылкой для этого, по ее словам, есть, в частности, парламентское большинство после того, как в нее вошли СПУ и КПУ, которые ране декларировали другие ценности, уже не отражают симпатии большинства общества. Кроме того, отметила Ю.ТИМОШЕНКО, ВР скомпрометировала себя, а политические силы, какой бы документ о единстве они не подписали – все равно не смогут объединиться и будут оставаться абсолютно разными.

Кроме того, она отметила, что во всем мире досрочные выборы являются абсолютно нормальной процедурой, когда политики заходят в тупик, и что только на протяжении 2000-2006 годов 10 стран провели такие досрочные выборы. (УНИАН: ранее пресс-служба БЮТ сообщала, что досрочные выборы в 2000-2006 годах, в частности, происходили: Португалия (2005 год), Германия (2005, также досрочными были выборы в 1972 и 1983 годах), Израиль (2001,2003, 2006), Нидерланды (выборы состоятся 22 ноября 2006), Словакия (2006), Турция (2002), Таиланд (2006), Индия (2004), Япония (2000, 2005), Греция (2005), Сербия и Черногория (2003), Великобритания (2001), Хорватия (2003), Дания (2005), Австрия (2002), Канада (2006)).

«Если есть политический тупик, то (проблему) необходимо решать не кулуарными договоренностями, а обращаться к народу – пусть он поддержит мандат доверия политиков», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она обратилась к лидеру Партии регионов Виктору ЯНУКОВИЧУ с предложением поддержать идею проведения досрочных выборов, поскольку Партия регионов заявляет о чрезвычайно высокой поддержке в обществе и что ей нечего бояться.

В то же время, Ю.ТИМОШЕНКО призвала все демократические силы – как «Нашу Украину», так и те партии, которые на последних парламентских выборах не преодолели 3% барьер, «создать единственную мощную патриотическую демократическую коалицию – один кулак, и в конце концов расставить все точки над «і».

Относительно планов представителей парламентских партий создать широкую коалицию, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что «создание любых экзотичных 100% единений в политикуме не является единеньем страны».

По ее словам, ни в одной демократической стране мира нет слияния всех политических сил в одно единое, тогда как есть власть и оппозиция, которые исповедуют разное виденье, разные приоритеты, что обусловливает развитие страны.

Также в своем выступлении Ю.ТИМОШЕНКО раскритиковала последние, по ее словам, новации, которые внедряются в парламенте. В частности, сказала она, тогда как в предложенном «Универсале национального единства» записываются слова об отмене льгот чиновникам, Верховная Рада увеличивает расходы на свое содержание 250 млн. грн., только на 2 млн. грн. увеличиваются суммы «на самолет председателя ВР».

Также она сообщила, что уже 20 депутатов написали заявления на содержание льготных бесплатных квартир. «Сегодня все знают о коррупции в парламенте – зачем такая неискренность? Бумагу можно подписать, он все стерпит. Но зачем это делать?», - спросила Ю.ТИМОШЕНКО.