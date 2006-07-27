«Наша Украина» за коалицию национального единства
Но готова к любому развитию событий
Лидер фракции “Наша Украина” Роман БЕССМЕРТНЫЙ заявляет, что «Наша Украина» является сторонником формирования коалиции национального единства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на круглом столе с участием Президента Виктора ЮЩЕНКО.
«Мы остаемся сторонниками формирования в результате деятельности общенационального круглого стола коалиции национального единства. Это - адекватный ответ на парламентский кризис, на возможный правительственный кризис, на возможный общеполитический кризис», - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.
В то же время он отметил, что «Наша Украина» готова к любому развитию событий.
Также Р.БЕССМЕРТНЫЙ подчеркнул, что «Наша Украина» готова к диалогу с другими политическими силами, поскольку прекрасно понимает, что без нее сегодня вряд ли состоится какое-либо разрешение слоившегося политического кризиса.
«То, что мы сидим за этим столом, говорит о том, что умеем решать вопросы и имеем шанс это сделать», - сказал он.