Янукович надеется на Ющенко

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ убежден в том, что Президент Украины не будет выступать с позиции какой-то одной политической силы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на заседании “круглого стола” лидеров парламентских фракций при участии Президента Украины.

“Мы заинтересованы в том, и так и будет, что Президент никогда не будет на стороне какой-то одной политической силы, он будет на стороне всего государства Украины. И в последнее время все так и происходит, и мы верим, что мы на верном пути”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также отметил, что его партия поняла, что процесс формирования коалиции является болезненным после того, как “увидела недовольство лично Президента Украины относительно создания коалиции” в составе Партии регионов, СПУ и КПУ.

Лидер Партии регионов еще раз подчеркнул готовность Партии регионов к созданию более широкой коалиции для обеспечения реализации желания граждан Украины к переменам к лучшему.