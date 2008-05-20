Студентам в Полтаве покажут документальный фильм о Петлюре

В Полтаве студентам будет показан фильм о выдающемся украинском политике и государственном деятеле времен Украинской Народной Республики Симоне Петлюре «Он - из когорты вождей».

Как сообщили УНИАН в Полтавской областной госадминистрации, фильм, созданный журналистом ОГТРК "Лтава" Сергеем БЛАВАЦКИМ, будет представлен в пяти полтавских вузах.

«30 минутная лента включает биографические сведения о Главном атамане армии УНР, Председателе Директории УНР, нашем земляке Симоне Петлюре и его семье. Мысли относительно фигуры Петлюры выражают полтавские и киевские историки и научные работники. Автор демонстрирует также места Полтавы, где проживал и учился Петлюра. Эпиграфом к фильму стали слова члена Российской академии наук Корша: «Петлюра – безмерно выше того, что о нем думают. Он из породы вождей, человек из того теста, что когда-то в древности начали закладывать династии”, - сказал представитель пресс-службы ОГА.

По его словам, на демонстрациях фильма студентам будут рассказывать об истории Украины.

***Симон Петлюра родился в Полтаве.

покажут документальный фильм о Петлюре

Полтава. 20 мая. УНИАН. В Полтаве студентам будет показан фильм о выдающемся украинском политике и государственном деятеле времен Украинской Народной Республики Симоне Петлюре «Он - из когорты вождей».

Как сообщили УНИАН в Полтавской областной госадминистрации, фильм, созданный журналистом ОГТРК "Лтава" Сергеем БЛАВАЦКИМ, будет представлен в пяти полтавских ВУЗах.

«30 минутная лента включает биографические сведения о Главном атамане армии УНР, Председателе Директории УНР, нашем земляке Симоне Петлюре и его семье. Мысли относительно фигуры Петлюры выражают полтавские и киевские историки и научные работники. Автор демонстрирует также места Полтавы, где проживал и учился Петлюра. Эпиграфом к фильму стали слова члена Российской академии наук Корша: «Петлюра – безмерно выше того, что о нем думают. Он из породы вождей, человек из того теста, что когда-то в древности начали закладывать династии”, - сказал представитель пресс-службы ОГА.

По его словам, на демонстрациях фильма студентам будут рассказывать об истории Украины.

*** Симон Петлюра родился в 1879 г. в Полтаве, учился в Полтавской духовной семинарии.