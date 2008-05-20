Луценко обещает поставить на сайт МВД «черный список» кандидатов

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО обещает обнародовать на сайте МВД «черный список» кандидатов в депутаты Киевского городского совета, которые раньше имели проблемы с законом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В частности, по словам Ю.ЛУЦЕНКО, в политической партии «Совесть Украины» присутствует персона, которая 14 раз привлекалась к ответственности за занятие проституцией.

Кроме того, анализируя течение предвыборных событий в Киеве, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что «практически все субъекты выборов в той или иной степени нарушают избирательное законодательство, используют грязные технологии». В качестве одного из примеров министр привел факт задержания в Киеве гражданина Республики Конго и двух граждан Нигерии, которые агитировали киевлян голосовать за Блок Леонида Черновецкого, предлагая им за это по 300 грн.