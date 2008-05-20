Яценюк поблагодарил Верховную Раду за ”высокое доверие”
18:56, 20 мая 2008Политика
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Первого вице-спикера до сих пор нет...
В Верховной Раде Украины пока не зарегистрирован проект постановления об избрании первого вице-спикера парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня перед окончанием пленарного заседания заявил председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК.
Вопрос об избрании заместителей председателя был внесен в повестку дня последним, но поскольку соответствующий проект постановления не зарегистрирован, то ВР его не рассмотрела.
«Потому я вас искренне благодарю за то высокое доверие, которое вы мне выражаете на протяжении последних месяцев», - сказал А.ЯЦЕНЮК, закрывая пленарное заседание.
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