В БЮТ советуют Секретариату Ющенко заняться распорядком Президента

Блок Юлии Тимошенко обеспокоен информационно-агитационной кампанией, развернутой Секретариатом Президента Украины накануне голосования за мэра Киева и депутатов Киевсовета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, по словам руководителя юридического департамента БЮТ Владимира ПИЛИПЕНКО, «в последние дни участились информационные выпады отдельных служащих Секретариата Президента Украины против участников избирательного процесса на должность Киевского городского председателя и в Киевский городской совет, центральное место среди которых занимает Блок Юлии Тимошенко.

«Беспочвенные и юридически неподтвержденные обвинения в неких приближающихся попытках БЮТ повлиять на волеизъявление киевлян во время выборов 25 мая, эфемерные обвинения в попытках якобы подкупа являются ничем иным как нескрываемой агитацией против нашей политической силы», - отметил В.ПИЛИПЕНКО.

«Мы хотим напомнить, что Секретариат Президента - это не ЦИК, а техническое учреждение, которое обеспечивает деятельность главы государства. Поэтому нужно больше беспокоится о порядке дня Президента Украины и не превращать Секретариат Президента в агитационную палатку», - сказал он.